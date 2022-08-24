ВСУ снова ударили по Каховскому мосту, - Хлань
Артиллеристы Вооруженных сил Украины снова попали по мосту через Каховскую ГЭС, который используют для переправки техники оккупанты
Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Новая Каховка – ВСУ снова попали в мост возле ГЭС. Снова четко в цель!" - говорится в сообщении.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что мост через Каховскую ГЭС является достаточно сложным сооружением, однако артиллеристы ВСУ стараются филигранно обстреливать мост, чтобы оккупанты не могли использовать его в своих целях.
- Напомним, по данным ОК "Юг" от 23 августа ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского. Украинские военные также уничтожили 17 единиц личного состава ВС РФ, зенитно-ракетный комплекс "Бук", буксированный минометный комплекс "Сани" и боеприпасы врага.
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