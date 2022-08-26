ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту и Чернобаевке

Об этом сообщил на своей facebook-странице депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Снова Чернобаевка и снова прилеты в район Антоновского моста. Ни дня рашистам покоя не будет, выбиваем эту дрянь с нашей земли!" – написал Хлань.

О том, что в районе Антоновского моста поднимается дым, пишут также в херсонских пабликах.

В российских пропагандистских СМИ сообщили, что российская ПВО отразила "массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практически все цели сбиты, разрушений нет". В местных телеграм-каналах в ответ публикуют видео и фотографии Антоновского моста, над которым вздымается дым, шутя, что это, очевидно, именно он "сбил ракеты".

Видео попадания по мосту опубликовал в своем телеграм-канале и журналист Андрей Цаплиенко.