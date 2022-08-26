ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту и Чернобаевке
В районе Антоновского моста сегодня, 26 августа, раздались взрывы, над мостом поднялся дым
Об этом сообщил на своей facebook-странице депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"Херсонщина. Снова Чернобаевка и снова прилеты в район Антоновского моста. Ни дня рашистам покоя не будет, выбиваем эту дрянь с нашей земли!" – написал Хлань.
О том, что в районе Антоновского моста поднимается дым, пишут также в херсонских пабликах.
В российских пропагандистских СМИ сообщили, что российская ПВО отразила "массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практически все цели сбиты, разрушений нет". В местных телеграм-каналах в ответ публикуют видео и фотографии Антоновского моста, над которым вздымается дым, шутя, что это, очевидно, именно он "сбил ракеты".
Видео попадания по мосту опубликовал в своем телеграм-канале и журналист Андрей Цаплиенко.
- 3 августа ОК "Юг" сообщило, что ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского.
- Впоследствии российские ккупанты начали разворачивать в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ВСУ Антоновский мост. Как заметил полковник СБУ Роман Костенко, противник ищет возможности в Херсонской области построить переправы, где они будут менее заметны.
- Утром 26 августа в эфире Еспресо Сергей Хлань рассказал, что у Антоновского моста продолжаются традиционные взрывы, а оккупанты подтягивают инженерную технику и баржи к переправам. Они пытаются оперативно латать пробоины на мостах, но украинские войска держат все эти объекты под постоянным контролем.
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