ВСУ снова нанесли удар по Змеиному: разбиты 3 зенитных установки, комплекс "Стрела-10", а также машина связи

Оперативную информацию сообщили в командовании "Юг".



"На Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы. Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием", - говорится в отчете.



При новых попытках разведки противник потерял еще 2 беспилотника "Орлан-10" в Николаевской области. В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".



30 апреля по Одессе был нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетным комплексом "Бастион" выпущены 3 ракеты "Оникс", попавшие в взлетно-посадочную полосу. Разрушение привело к невозможности дальнейшей эксплуатации ЗПС. Пострадавших нет.



"Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Так, оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираж газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину о защите от нападения ВСУ. Оглашением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", - рассказали в ВСУ.



Корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает нанесением ракетных ударов по всей территории Украины.



За сутки 30 апреля Россия потеряла на Юге 42 военных.





26 апреля ВСУ нанесли удар по враждебным российским позициям на острове Змеиный.

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