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Главная война с Россией ВСУ снова нанесли удар по Змеиному: разбиты 3 зенитных установки, комплекс "Стрела-10", а также машина связи

ВСУ снова нанесли удар по Змеиному: разбиты 3 зенитных установки, комплекс "Стрела-10", а также машина связи

1 мая, 2022 воскресенье
01:50
война с Россией

ВСУ снова совершили атаку по враждебным российским объектам на острове Змеином

Оперативную информацию сообщили в командовании "Юг".

"На Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы. Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием", - говорится в отчете.

При новых попытках разведки противник потерял еще 2 беспилотника "Орлан-10" в Николаевской области. В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

30 апреля по Одессе был нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетным комплексом "Бастион" выпущены 3 ракеты "Оникс", попавшие в взлетно-посадочную полосу. Разрушение привело к невозможности дальнейшей эксплуатации ЗПС. Пострадавших нет.

"Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Так, оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираж газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину о защите от нападения ВСУ. Оглашением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", - рассказали в ВСУ.

Корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает нанесением ракетных ударов по всей территории Украины.

За сутки 30 апреля Россия потеряла на Юге 42 военных.

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Одесса
Юг
остров Змеиный
потери России
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