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ВСУ смогли развеять миф о "непобедимой" армии РФ, - Ягун

23 мартa, 2022 среда
16:06
война с Россией

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что ВСУ смогли развеять миф о "непобедимой" армии РФ

Такое мнение он высказал в эфире Еспрессо.TV

Не столько украинское общество, а мир и сами россияне увидели, что на самом деле армии РФ не существует. То есть мы смогли развеять миф о российской армии, которым РФ пугала всех последние 20 лет. В Кремле кричали, что могут повторить и могут пойти войной на Европу. За месяц войны в Украине ВСУ доказали, что "непобедимой" армии РФ не существует." - объяснил Ягун

Ягун подчеркнул, что наши ВСУ с 2014 года были в постоянных боевых столкновениях с кадровыми военными РФ. Генерал заметил, что за все 8 лет российские военные на востоке Украины не смогли продемонстрировать что-либо серьезное.

“Россияне не смогли ничего путного продемонстрировать за 8 лет войны на Донбассе. И сейчас, когда они уже зашли на нашу землю со своими флагами, мы им продемонстрировали, что, имея меньшее количество личного состава, можно дать отпор врагу. Россияне зашли к нам с авиацией и морским флотом, но это ни что сравнимо с тем, что стоит за нами.” - добавил Ягун.

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