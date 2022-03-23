ВСУ смогли развеять миф о "непобедимой" армии РФ, - Ягун

Такое мнение он высказал в эфире Еспрессо.TV



Не столько украинское общество, а мир и сами россияне увидели, что на самом деле армии РФ не существует. То есть мы смогли развеять миф о российской армии, которым РФ пугала всех последние 20 лет. В Кремле кричали, что могут повторить и могут пойти войной на Европу. За месяц войны в Украине ВСУ доказали, что "непобедимой" армии РФ не существует." - объяснил Ягун



Ягун подчеркнул, что наши ВСУ с 2014 года были в постоянных боевых столкновениях с кадровыми военными РФ. Генерал заметил, что за все 8 лет российские военные на востоке Украины не смогли продемонстрировать что-либо серьезное.



“Россияне не смогли ничего путного продемонстрировать за 8 лет войны на Донбассе. И сейчас, когда они уже зашли на нашу землю со своими флагами, мы им продемонстрировали, что, имея меньшее количество личного состава, можно дать отпор врагу. Россияне зашли к нам с авиацией и морским флотом, но это ни что сравнимо с тем, что стоит за нами.” - добавил Ягун.



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