Об этом заявил экспосол США в Киеве, сейчас директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст, передает Укринформ.

"Самое главное – это дать Украине артиллерию большой дальности, а также F-16", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.

Он объяснил, что с дальнобойными огненными возможностями украинцы могли бы сразу остановить кровавую бойню вокруг Соледара и Бахмута. Кроме того, самолеты могли бы обеспечить успешное контрнаступление ВСУ или существенно помешать любому ожидаемому наступлению россиян.

Гербст также отметил, что с учетом времени, необходимого для подготовки управления самолетами F-16, нужно уже сегодня начинать обучение украинских пилотов.

"Я думаю, если бы администрация (в Вашингтоне – ред.) осознавала необходимость для собственных интересов США помочь Украине быстро победить Путина, они бы сделали это",- подчеркнул бывший американский посол.

Комментируя настроения в Конгрессе относительно продолжения масштабной поддержки Украины – учитывая позицию отдельных политических групп, Гербст отметил, что "изоляционистское крыло Республиканской партии сегодня слабее, чем до промежуточных выборов". Он подчеркнул, что они (изоляционисты – ред.) все еще составляют значительное меньшинство.

"Я не думаю, что они смогут остановить оказание помощи", – добавил эксперт.

Экспосол США в Киеве также подчеркнул, что последние коррупционные скандалы в Украине теоретически могли бы "слишком негативно" повлиять на процесс дальнейшей поддержки со стороны США.

"Но я думаю, что президент Зеленский и его правительство справились с этим хорошо", - заметил Гербст.

Он также выразил ожидания следующих шагов в контексте борьбы с коррупцией в Украине, что, по его словам, очевидно, захотят увидеть в Конгрессе в плане надзора за использованием американской помощи.