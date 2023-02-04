ВСУ следует немедленно предоставить дальнобойную артиллерию и F-16, – экспосол США в Украине
Администрация США должна обеспечить Украину возможностями дальнобойной артиллерии, а также истребителей F-16.
Об этом заявил экспосол США в Киеве, сейчас директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст, передает Укринформ.
"Самое главное – это дать Украине артиллерию большой дальности, а также F-16", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.
Он объяснил, что с дальнобойными огненными возможностями украинцы могли бы сразу остановить кровавую бойню вокруг Соледара и Бахмута. Кроме того, самолеты могли бы обеспечить успешное контрнаступление ВСУ или существенно помешать любому ожидаемому наступлению россиян.
Гербст также отметил, что с учетом времени, необходимого для подготовки управления самолетами F-16, нужно уже сегодня начинать обучение украинских пилотов.
"Я думаю, если бы администрация (в Вашингтоне – ред.) осознавала необходимость для собственных интересов США помочь Украине быстро победить Путина, они бы сделали это",- подчеркнул бывший американский посол.
Комментируя настроения в Конгрессе относительно продолжения масштабной поддержки Украины – учитывая позицию отдельных политических групп, Гербст отметил, что "изоляционистское крыло Республиканской партии сегодня слабее, чем до промежуточных выборов". Он подчеркнул, что они (изоляционисты – ред.) все еще составляют значительное меньшинство.
"Я не думаю, что они смогут остановить оказание помощи", – добавил эксперт.
Экспосол США в Киеве также подчеркнул, что последние коррупционные скандалы в Украине теоретически могли бы "слишком негативно" повлиять на процесс дальнейшей поддержки со стороны США.
"Но я думаю, что президент Зеленский и его правительство справились с этим хорошо", - заметил Гербст.
Он также выразил ожидания следующих шагов в контексте борьбы с коррупцией в Украине, что, по его словам, очевидно, захотят увидеть в Конгрессе в плане надзора за использованием американской помощи.
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