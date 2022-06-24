Эксперт поделился деталями в эфире Еспресо.

"Приблизительно 50% всей армии Российской Федерации, которая сейчас действует в Украине, на протяжении 4 месяцев пытается захватить Северодонецк и Лисичанск. То есть Вооруженные силы Украины сковали огромные силы противника. Первое наступление на Северодонецк началось еще в начале марта, то есть наши Вооруженные силы свыше 100 дней сковывают такие большие силы врага", - отметил Катков.

Военный эксперт добавил, что наши Вооруженные силы нанесли огромные потери российской армии, которая могла бы захватить все Балтийские страны.

"Такими силами, напор которых ВСУ сдерживают близ Северодонецка, можно было захватить все страны Балтии. Мы нанесли россиянам такие огромные потери, заставили их привлечь огромные силы. А откровенно говоря, Северодонецк довольно неудобный рубеж обороны, ведь город находится на другом берегу Северского Донца" , – заметил Олег Катков.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ночью на 24 июня ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка .

24 июня руководитель военной администрации Горской громады Алексей Бабченко также сообщил, что российские захватчики зашли с двух сторон : одна часть вражеских сил вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть - на направлении Горского и Золотого.

На брифинге 24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык заявил, что российские оккупанты увеличили количество авиационных налетов на Луганщине в районе Лисичанска и Северодонецка , ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.

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