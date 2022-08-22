ВСУ скорректировали пропускную способность Каховского моста, - ОК "Юг"

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Нашей авиацией нанесены 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки. В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста". – говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют:

20 рашистов;

корпусную самоходную пушку типа "Гиацинт-С";

самоходную гаубиц. "Мсто-С";

2 пусковых установок С-300;

радиолокационную станцию подсветки и наведения;

мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М"; 2 буксированных миномета 120-го калибра;

3 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага – разведываются.

21 августа зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" уничтожило две крылатые ракеты типа "Калибр", остальные попали в сельхозпредприятие в Одесском районе.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что украинские защитники готовы к усилению агрессии со стороны РФ 24 августа.

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