ВСУ скорректировали пропускную способность Каховского моста, - ОК "Юг"
В течение 21 августа защитники Украины нанесли два удара по опорным пунктам россиян в районах Александровки и Бурхановки
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Нашей авиацией нанесены 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки. В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста". – говорится в сообщении.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 20 рашистов;
- корпусную самоходную пушку типа "Гиацинт-С";
- самоходную гаубиц. "Мсто-С";
- 2 пусковых установок С-300;
- радиолокационную станцию подсветки и наведения;
- мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М"; 2 буксированных миномета 120-го калибра;
- 3 единицы бронированной техники.
Окончательные потери врага – разведываются.
- 21 августа зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" уничтожило две крылатые ракеты типа "Калибр", остальные попали в сельхозпредприятие в Одесском районе.
- Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что украинские защитники готовы к усилению агрессии со стороны РФ 24 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное