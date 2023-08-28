ВСУ: Силы обороны на Лимано-Купянском направлении сдерживают россиян
Российским оккупантам не удается продвинуться на Лимано-Купянском направлении, Силам обороны удается сдерживать огромное давление противника
Об этом в эфире Еспресо рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
"110 тыс. россиян на Лимано-Купянском направлении – это общее количество. На фронте могу находиться десятки тысяч, остальные – в тылу вместе с системами обеспечения. Есть люди, которые роют окопы, готовят есть, связные", - сказал он. он.
Евлаш добавил, что командующий группировкой генерал-полковник Александр Сырский постоянно посещает направление, чтобы услышать из первых уст о реалиях, услышать доклады командиров, посмотреть на карту и ознакомиться с вероятными направлениями, где россияне хотят прорвать нашу оборону.
"Принимаются все необходимые меры - противнику не удается продвинуться. Они пытаются за счет количества людей продавить фронт и забрасывать "мясом" территорию. Благодаря работе артиллерии, снайперов, всех Сил обороны сразу нам удается сдерживать этот огромный натиск противника". – подытожил начальник прессслужбы.
- 26 августа в минобороны Великобритании сообщили, что в течение следующих двух месяцев российская армия, вероятно, планирует увеличить интенсивность своего наступления в направлении Купянск-Лиман.
- 27 августа начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении фронта Россия сосредоточила 110 тысяч своих военнослужащих. Там оккупанты увеличили количество обстрелов
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