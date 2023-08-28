ВСУ: Силы обороны на Лимано-Купянском направлении сдерживают россиян

Об этом в эфире Еспресо рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"110 тыс. россиян на Лимано-Купянском направлении – это общее количество. На фронте могу находиться десятки тысяч, остальные – в тылу вместе с системами обеспечения. Есть люди, которые роют окопы, готовят есть, связные", - сказал он. он.

Евлаш добавил, что командующий группировкой генерал-полковник Александр Сырский постоянно посещает направление, чтобы услышать из первых уст о реалиях, услышать доклады командиров, посмотреть на карту и ознакомиться с вероятными направлениями, где россияне хотят прорвать нашу оборону.

"Принимаются все необходимые меры - противнику не удается продвинуться. Они пытаются за счет количества людей продавить фронт и забрасывать "мясом" территорию. Благодаря работе артиллерии, снайперов, всех Сил обороны сразу нам удается сдерживать этот огромный натиск противника". – подытожил начальник прессслужбы.