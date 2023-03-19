Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.

"На Запорожском направлении были не штурмовые действия, а была борьба за более выгодные позиции. Это нельзя назвать даже серьезным боестолкновением, но произошел штурм одной из российских позиций для того, чтобы выровнять линию и занять более выгодную позицию. Контрнаступательные действия развиваются понемногу. Мы пытаемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они нарыли, фортификационные сооружения - это скоро им не понадобится", - отметил он.