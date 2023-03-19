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ВСУ штурмовали одну из позиций врага в Запорожской области, - представитель обороны Таврического направления Дмитрашкивский

19 мартa, 2023 воскресенье
15:19
война с Россией

Контрнаступательные действия украинской армии понемногу развиваются на Запорожском направлении - враг сопротивляется, но надолго его не хватит

Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.

"На Запорожском направлении были не штурмовые действия, а была борьба за более выгодные позиции. Это нельзя назвать даже серьезным боестолкновением, но произошел штурм одной из российских позиций для того, чтобы выровнять линию и занять более выгодную позицию. Контрнаступательные действия развиваются понемногу. Мы пытаемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они нарыли, фортификационные сооружения - это скоро им не понадобится", - отметил он.

военные силы Украины
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
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