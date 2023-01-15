Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Эспрессо.

"Колаборанты понимают, что происходит. Российский телевизор говорит постоянно одни и те же нарративы, что вроде бы все выровняется. "Соледар, Бахмут, дальше выход на админграницы Луганской области". На самом деле наши Силы обороны, хоть и тяжело, в адских условиях и очень тяжелых боях, понемногу деоккупируют Луганщину. Шаг за шагом продвигаются в сторону Кременной и Сватового", - рассказал он.

14 января глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что вокруг Кременной продолжаются танковые бои .