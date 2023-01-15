ВСУ шаг за шагом продвигаются в сторону Кременной и Сватового, - Гайдай
Силы обороны Украины в очень тяжелых боях продвигаются вглубь Луганской области в направлении Кременной и Сватового
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Эспрессо.
"Колаборанты понимают, что происходит. Российский телевизор говорит постоянно одни и те же нарративы, что вроде бы все выровняется. "Соледар, Бахмут, дальше выход на админграницы Луганской области". На самом деле наши Силы обороны, хоть и тяжело, в адских условиях и очень тяжелых боях, понемногу деоккупируют Луганщину. Шаг за шагом продвигаются в сторону Кременной и Сватового", - рассказал он.
- 14 января глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что вокруг Кременной продолжаются танковые бои .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное