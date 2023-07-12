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Мы снова столкнулись с прагматичным подходом Запада, - Згурец о результате саммита НАТО для Украины

12 июля, 2023 среда
09:36
Война с Россией Сергей Згурец

Запад пока опасается взять за основу Формулу мира, предусматривающую четкие сигналы и нам, и России, когда мы станем членами НАТО

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Саммит НАТО был украинский в смысле фона, наполнения и вопросов, которые там решались. Мы ожидали более четких сигналов, когда Украина будет членом НАТО, но это наверняка является следствием наших завышенных ожиданий. Мы вновь столкнулись с прагматичным подходом Запада и США, которые пока опасаются взять за основу Формулу мира, которая подразумевает четкие сигналы и нам, и России, когда мы станем членами Альянса", - отметил он.

Згурец отметил, что этот процесс откладывается.

"С точки зрения прагматичного подхода – наполнение поддержки будет вполне достаточным и значительным для того, чтобы мы обеспечили продвижение в сторону НАТО. Фактически сейчас только ВСУ выполняют ту миссию, ради которой НАТО и создавалось, – защищать Европу от российской или советской военной угрозы. Я ожидал от саммита большего, но надеюсь, что механизмы, которые будут дальше предложены Украине, будут важными и достаточными, чтобы ускорить вступление НАТО на дальнейших этапах, а также оставить неизменными вопросы подготовки ВСУ и других мер, обеспечивающих нашу устойчивость в борьбе с РФ», - подытожил эксперт.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решения Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Украина
Россия
НАТО
США
Вступление в НАТО
оружие для Украины
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