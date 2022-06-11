ВСУ сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке и отразили наступление в районе Попасной, - Генштаб
В Северодонецке украинские защитники противостоят вражескому обстрелу и отразили штурм оккупантов в районе Попасной. Боевые действия продолжаются в Николаевской области
Об этом идет речь в оперативной информации от Генштаба ВСУ.
Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Россияне ведут штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отразили в районе Метелкино. Оккупанты отошли.
В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти. Враг наступает в районе Ныркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника остановилось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции наших военных и гражданскую инфраструктуру. В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.
На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеский штурм. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются.
На Сумщине и Харьковщине ситуация не изменилась. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. На Южнобужском направлении противник с целью сдерживания наших войск обстреливал украинские позиции.
- Утром мы сообщали, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия в Северодонецке, закрепляются в окрестностях Орехового и готовятся к наступлению на Славянск.
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