ВСУ сбили вражескую ракету и БПЛА на Черкасчине
В субботу, 11 марта, Вооруженные силы Украины сбили вражескую ракету и БПЛА в Черкасской области
Об этом сообщили в telegram-канале начальника Черкасской ОВД.
"Информирую о последствиях последних воздушных тревог в Черкасской области. Пауза была нужна для выяснения деталей. В частности, в области "приземлены" две враждебные цели: ракета и беспилотник. Прошло без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы", - написал Игорь Табурец.
- В субботу, 11 марта, российская армия нанесла ракетный удар по территории Запорожской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное