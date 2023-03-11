ВСУ сбили вражескую ракету и БПЛА на Черкасчине

Об этом сообщили в telegram-канале начальника Черкасской ОВД.

"Информирую о последствиях последних воздушных тревог в Черкасской области. Пауза была нужна для выяснения деталей. В частности, в области "приземлены" две враждебные цели: ракета и беспилотник. Прошло без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы", - написал Игорь Табурец.