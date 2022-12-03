ВСУ сбили вражеский вертолет и 6 БПЛА "Орлан" за сутки 2 декабря
За прошедшие сутки Силы обороны сбили вертолет оккупантов и 6 БПЛА типа "Орлан-10", также защитники ударили по личному составу, вооружению и военной технике врага
Об этом сообщил Генеральный штаб на фейсбуке.
За сутки 2 декабря авиация ВСУ нанесла 17 ударов по местам концентрации личного состава, вооружения и военной техники противника. Также информируют о трех ударах по враждебным позициям зенитно-ракетных комплексов.
Защитники ракетных войск и артиллеристы попали по 5 пунктам управления оккупантов, 2 складам боеприпасов и 11 районам сосредоточения российских военных, вооружения и техники. Отчитываются и о поражении 4 других важных объектов врага.
Вчера украинские воины сбили вражеский вертолет и 6 БПЛА типа Орлан-10.
- Напомним, в период с 26 ноября по 1 декабря морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами.
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