ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, поразили места скопления россиян и позиции ЗРК
ВСУ за вторник, 7 февраля, уничтожили российский штурмовик СУ-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан"
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.
"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении.
В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов
Кроме этого, враг также совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской и Антоновки Херсонской области.
Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Стрилеча, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Вовчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харьковщине.
Купянское и Лиманское направления: под огневое влияние попали районы более 30 населенных пунктов. Среди них - Дворичная, Гряниковка, Кучеривка, Котляровка, Крахмальное, Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское, Песчаное, Креминная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.
Бахмутское направление: обстрелам подверглись, в частности, Залинянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности - более 15 населенных пунктов.
Авдеевское и Новопавловское направление: под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка, Богоявленка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
Запорожское направление: огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области.
Херсонское направление от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Козацкое, Ивановка, Никольское, Антоновка и Херсон.
В Мелитополе оккупанты заставляют работников оккупационных учреждений письменно отказаться от гражданства Украины
Стало известно, что в Мелитополе Херсонской области оккупанты заставляют работников оккупационных учреждений, получивших гражданство РФ, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы.
- 7 февраля стало известно, что военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев предположил, что вражеским ракетным обстрелам будут подвергаться железнодорожные узлы, мосты через Днепр, по которым будут двигаться эшелоны с важной и крайне нужной для ВСУ техникой.
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