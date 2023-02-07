ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, поразили места скопления россиян и позиции ЗРК

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов

Кроме этого, враг также совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской и Антоновки Херсонской области.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Стрилеча, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Вовчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харьковщине.

Купянское и Лиманское направления: под огневое влияние попали районы более 30 населенных пунктов. Среди них - Дворичная, Гряниковка, Кучеривка, Котляровка, Крахмальное, Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское, Песчаное, Креминная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

Бахмутское направление: обстрелам подверглись, в частности, Залинянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности - более 15 населенных пунктов.

Авдеевское и Новопавловское направление: под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка, Богоявленка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

Запорожское направление: огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области.

Херсонское направление от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Козацкое, Ивановка, Никольское, Антоновка и Херсон.

В Мелитополе оккупанты заставляют работников оккупационных учреждений письменно отказаться от гражданства Украины

Стало известно, что в Мелитополе Херсонской области оккупанты заставляют работников оккупационных учреждений, получивших гражданство РФ, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы.