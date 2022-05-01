ВСУ сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной
Украинские военные в воскресенье, 1 мая, сбили еще один российский беспилотник на Днепропетровщине
Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Доброе начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник", – говорится в сообщении.
- Отметим, что 1 мая российский беспилотник также был сбит над Одессой.
- В субботу, 30 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по фермерским складам в Днепропетровской области.
В тот же день председатель облсовета Николай Лукашук сообщил , что кафиры утром обстреляли Днепропетровскую область.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное