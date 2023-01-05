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ВСУ сбили вражеские самолет Су-25 и вертолет Ми-8 и ударили по ЗРК и местам скопления оккупантов

5 января, 2023 четверг
18:53
война с Россией

В четверг, 5 января, украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям ЗРК. Кроме того, были сбиты вражеские самолет Су-25 и вертолет Ми-8

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ было произведено огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

В Генштабе рассказали, что в России пытаются не допустить массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе этого года. Не исключается возможность полного запрета пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста.

Кроме того, по данным Генштаба, на временно оккупированной части Луганской области банковские учреждения требуют для оформления платежных карт паспорта РФ. Это осуществляется в целях принудительной паспортизации населения.

  • Утром сообщалось, что на войне в Украине Россия потеряла 810 оккупантов, вертолет и самолет. Всего за время полномасштабного вторжения было ликвидировано 109 720 захватчиков, 3041 танк, 1844 беспилотника, 284 самолета и 271 вертолет.

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оккупированные территории
потери окуппантов
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