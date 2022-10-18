ВСУ сбили восемь Shahed-136 и две ракеты
Вечером 17 октября украинские военные уничтожили восемь дронов-камикадзе Shahed-136
Об этом пишет Командование Воздушных Сил ВСУ в фейсбуке.
"Около 21:00 17 октября в зоне ответственности Воздушное командование "Центр" уничтожено восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136", - говорится в сообщении.
Шесть этих баражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.
Еще два Shahed-136 сбили зенитчики Сухопутных войск.
Как отмечается, около 15:00, во время ракетной атаки из акватории Черного моря, противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты две крылатые ракеты "Калибр".
- Вечером 17 октября в Киевской и Черкасской областях работали силы ПВО по враждебным объектам.
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