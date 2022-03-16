ВСУ сбили вертолет неподалеку от Николаева
ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сбили 108 вертолетов врага
Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegramm.
"Вблизи Николаева уничтожили очередной российский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Напомним, на Николаевщине российский враг потерял много вертолетов, более 15 было уничтожено артиллерией.
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