ВСУ сбили вертолет, который россияне использовали в качестве заменителя артиллерии, - майор 103-й бригады ТрО Ганущин
Силы обороны 10 апреля 2023 года сбили российский вертолет, подлетевший слишком близко к линии фронта
Об этом в эфире Эспрессо заявил майор 103-й бригады ТРО ВСУ Александр Ганущин.
"Давайте возьмем нынешние "добычи" россиян - сбитие очередного вертолета Ка-52. Его использовали на этот раз в качестве заменителя артиллерии, он подлетел близко к линии фронта и был сбит. Он точно не использовался для прикрытия десанта или штурмовых групп. Он пытался стрелять ракетными неуправляемыми снарядами. У них даже в части снарядов голод начинает вылезать, что им не жалко вертолет, который стоит десятки миллионов. На этот раз ПТУР сбил его довольно успешно. Это произошло сегодня, но не на нашем направлении. Мы читаем всю статистику", - сказал он. .
Отметим, официальных сообщений о сбитии вертолета Ка-52 не было, но на это намекнул глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram : "Ка-52, давай, до свидания". Также об этом сообщили несколько других телеграм-каналов. Впрочем, до вечера информацию не подтвердили.
- Известно, что 10 апреля на Авдеевском направлении украинские военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады ликвидировали вражеский вертолет Ми-24.
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