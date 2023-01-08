Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 8 января.

Отмечается, что для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупантов, действующих на Запорожском направлении, противник привлек подразделения росгвардии.

"Стало известно, что 5 января, вблизи населенного пункта Чистополье, были расстреляны 6 человек, выразивших позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, чтобы дискредитировать украинское военное руководство оккупанты начали распространять фейки, будто ВСУ готовят удар по медучреждениям Луганщины, где лечатся российские военные.

За сутки ВСУ сбили три вражеских дрона и три вертолета

ВСУ сбили три вражеских дрона, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, тип третьего уточняется.

Кроме того, украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

За день оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиаударов

Также враг совершил более 10 обстрелов из РСЗО, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Генштаб сообщает, что противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении и сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, где успеха не имеет.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений, на других направлениях ситуация следующая:

На Сиверском и Слобожанском направлениях огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.

огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки в Луганской области.

враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки в Луганской области. На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

под огневое влияние оккупантов попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк в Донецкой области.

от обстрелов захватчиков пострадали Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк в Донецкой области. На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

враг стрелял по Авдеевке, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области. На Запорожском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Чаривного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.

противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Чаривного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты не прекращают производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под поражение российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля.

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