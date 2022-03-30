ВСУ сбили российскую ракету, направленную на гражданскую инфраструктуру Хмельницкой области, - Минобороны

Об этом заявили в Воздушном командовании "Запад" .



"Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбита ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", - говорится в сообщении.



В ВСУ добавили, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины ПС и остальные подразделения Сил обороны сбивают все больше российских ракет, используя все имеющееся вооружение, в том числе ПЗРК.

Заметим, 28 марта во Львовской области украинская Противовоздушная оборона сбила три российские ракеты .

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