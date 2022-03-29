ВСУ сбили российскую ракету над Волынью, - глава ОВА

Об этом сообщает глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.



По предварительной информации, на территории Волыни в течение дня звучали две продолжительные воздушные тревоги. Позже в небе над областью силы ПВО уничтожили российскую ракету.

Обошлось без последствий.



В настоящее время ситуация в Волынской области спокойная, границы целые.



"Хочу еще раз подчеркнуть, волынянам и жителям области: не игнорируйте воздушные тревоги. До официального отбоя оставайтесь в укрытиях. Как видим, враг ведет себя неадекватно. После уничтожения стратегических объектов, далеких от линии боев, мы должны быть готовы ко всему", - напоминает Погуляйко. .

Напомним, 27 марта россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луцке.