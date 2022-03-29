ВСУ сбили российскую ракету над Волынью, - глава ОВА
Противовоздушная оборона ВСУ сбила еще одну российскую ракету над Волынью
Об этом сообщает глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
По предварительной информации, на территории Волыни в течение дня звучали две продолжительные воздушные тревоги. Позже в небе над областью силы ПВО уничтожили российскую ракету.
Обошлось без последствий.
В настоящее время ситуация в Волынской области спокойная, границы целые.
"Хочу еще раз подчеркнуть, волынянам и жителям области: не игнорируйте воздушные тревоги. До официального отбоя оставайтесь в укрытиях. Как видим, враг ведет себя неадекватно. После уничтожения стратегических объектов, далеких от линии боев, мы должны быть готовы ко всему", - напоминает Погуляйко. .
- Напомним, 27 марта россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луцке.
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