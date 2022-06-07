Об этом сообщил Штаб обороны Запорожского края в телеграм.

"Сегодня утром многие из запорожцев слышали громкий звук, похожий на взрыв. Как выяснилось, это наше ПВО сбило вражескую ракету в пригороде Запорожья", - говорится в сообщении.