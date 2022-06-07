ВСУ сбили российскую ракету на Запорожье
Украинские ПВО 7 июня сбили российскую ракету в пригороде Запорожья
Об этом сообщил Штаб обороны Запорожского края в телеграм.
"Сегодня утром многие из запорожцев слышали громкий звук, похожий на взрыв. Как выяснилось, это наше ПВО сбило вражескую ракету в пригороде Запорожья", - говорится в сообщении.
- Напомним, оккупанты обстреляли жилой район Степногорска на Запорожье - ранен человек, поврежден детский сад.
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