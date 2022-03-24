ВСУ сбили российскую крылатую ракету над Николаевом

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



"Еще 1 крылатая сбита над Нико", – отметил он.

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