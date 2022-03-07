ВСУ сбили российский вертолет под Киевом
Украинское войско в Вышгороде сбило вертолет оккупантов
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.
"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Итого к победе", - говорится в сообщении.
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