ВСУ сбили российский вертолет под Киевом

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.



"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Итого к победе", - говорится в сообщении.

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