Об этом информирует 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Стало известно, что 13 июня после полудня зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил вражеский боевой вертолет Ка-52 ВС РФ. Случилось это на Изюмском направлении.

Сообщается, что вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

Напомним, утром того же дня ВСУ сбили над Николаевщиной российский беспилотник.

А 12 июня Воздушные силы вблизи Изюма Харьковской области уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, атаковавший позиции ВСУ.

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