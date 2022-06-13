ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Изюмском направлении, - 93-я ОМБр "Холодный Яр"
Воздушные вооруженные силы Украины после полудня сбили российский боевой вертолет Ка-52 в небе над Изюмским районом
Об этом информирует 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".
Стало известно, что 13 июня после полудня зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил вражеский боевой вертолет Ка-52 ВС РФ. Случилось это на Изюмском направлении.
Сообщается, что вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.
- Напомним, утром того же дня ВСУ сбили над Николаевщиной российский беспилотник.
- А 12 июня Воздушные силы вблизи Изюма Харьковской области уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, атаковавший позиции ВСУ.
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