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ВСУ сбили российский вертолет и поразили 3 вражеских состава боеприпасов, - возведение Генштаба

11 января, 2023 среда
18:51
война с Россией

В среду, 11 января, ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и два разведывательных дрона. Кроме того, Генштаб сообщает, что 9 января в РФ пограничная служба ФСБ ввела ограничения на выезд граждан, пригодных к военной службе

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Также в сообщении отмечается, что по состоянию на 9 января в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест из-за больших потерь россиян.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия, проверяют местное население и их мобильные.

Украинская авиация за день нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по ЗРК врага

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три состава боеприпасов.

В течение суток россияне совершили 18 обстрелов с РСЗО и нанесли 22 авиаудара по территории Украины

Также враг нанес два ракетных удара.

Генштаб отмечает, что в настоящее время основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения подразделений ВСУ, терпит большие потери, бои продолжаются.

Также безрезультатные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, в других направлениях ситуация следующая:

  • На Северском и Слобожанском направлениях огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области а также Гурьев Казачок, Стрелка, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.
  • В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.
  • На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.
  • На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавное в Запорожье.
  • В Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

11 января, украинское ПВО ликвидировало российский беспилотник над Черным морем.

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военные силы Украины
оккупированные территории
потери окуппантов
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