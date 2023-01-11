Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Также в сообщении отмечается, что по состоянию на 9 января в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест из-за больших потерь россиян.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия, проверяют местное население и их мобильные.

Украинская авиация за день нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по ЗРК врага

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три состава боеприпасов.

В течение суток россияне совершили 18 обстрелов с РСЗО и нанесли 22 авиаудара по территории Украины

Также враг нанес два ракетных удара.

Генштаб отмечает, что в настоящее время основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения подразделений ВСУ, терпит большие потери, бои продолжаются.

Также безрезультатные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, в других направлениях ситуация следующая:

На Северском и Слобожанском направлениях огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области а также Гурьев Казачок, Стрелка, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области а также Гурьев Казачок, Стрелка, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области. В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области. На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.

обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавное в Запорожье.

огневого поражения понесли районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавное в Запорожье. В Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

11 января, украинское ПВО ликвидировало российский беспилотник над Черным морем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb