ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Об этом сообщило в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Около 21:00 на Донецком направлении подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52!! Горите в аду!" – говорится в сообщении.

Справка: Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) — российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Является командирской машиной армейской авиации, способной поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Вертолет вооружен подвижной пушечной установкой с пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 снарядов, ПТКР "Вихрь" с лазерной лучевой системой наведения, блоками калибра 80 мм, авиабомбами, пушечными контейнерами и другим оружием общей массой до 2000 кг.

Кроме того, Ка-52 может дополнительно брать на борт управляемые ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя Р-73 и "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух - земля".

Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет" и имеет бронированную капсулу для экипажа.