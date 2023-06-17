ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вечером 16 июня украинские военные сбили российский боевой вертолет Ка-52
Об этом сообщило в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Около 21:00 на Донецком направлении подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52!! Горите в аду!" – говорится в сообщении.
Справка: Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) — российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Является командирской машиной армейской авиации, способной поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Вертолет вооружен подвижной пушечной установкой с пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 снарядов, ПТКР "Вихрь" с лазерной лучевой системой наведения, блоками калибра 80 мм, авиабомбами, пушечными контейнерами и другим оружием общей массой до 2000 кг.
Кроме того, Ка-52 может дополнительно брать на борт управляемые ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя Р-73 и "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух - земля".
Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет" и имеет бронированную капсулу для экипажа.
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