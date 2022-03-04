ВСУ уничтожили российский СУ-25 вместе с пилотом, - Залужный

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.



"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом", - написал он.



Залужный добавил, что с начала открытой войны сбиты 34 самолета и 37 вертолетов РФ.

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