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ВСУ сбили российский Су-25, 13 беспилотников и ударили по почти 20 районам скопления врага

16 мартa, 2023 четверг
07:23
война с Россией

15 марта враг совершил более 75 атак на пяти направлениях, однако украинские воины продолжали уничтожать россиян и ударили по почти 20 районам скопления захватчиков и сбили самолет

Об этом в утреннем своде 16 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями.

Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях.

В свою очередь 15 марта авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационных станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Россия нанесла 3 ракетных и 29 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки

Получая мощное сопротивление от Силы обороны, Российская Федерация продолжает применять тактику террора по отношению к мирному населению Украины, не прекращает наносить удары и производить обстрелы населенных пунктов.

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высока остается вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок не выявлено.

На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хриновка, Тимоновичи, Бериловка Черниговской области; Елино, Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Лемищине, Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Защитниками Украины отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка.

Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии столкновения, среди них - Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар.

На указанном участке фронта, за прошедшие сутки, больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки - 12, все они отбиты нашими защитниками.

Вражеским обстрелам подверглись районы, в частности, Новокалинового, Каменки, Ласточкиного, Авдеевки, Тоненького, Георгиевки, Невельского, Победы, Угледара, Времовики и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Егоровка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Марганец – Днепропетровской; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

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