ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 над Херсонщиной
В небе над Херсонской областью украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25
Об этом оперативное командование "Юг" сообщает в facebook.
"В небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25. В районе Мураховки, Николаевской области - остановлена попытка воздушной разведки оккупантов - сбиты два "Орлана-10", - сообщили в ОК "Юг".
В течение боевого дня, 20 сентября, украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу.
- Во вторник, 20 сентября, украинские защитники провели ряд удачных ударов по базированию и скоплению оккупантов в Херсонской области.
- Российская армия применяет иранские дроны-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и в тех местах, которые расположены вдали от линии фронта.
- Украинская артиллерия нанесла удар по пункту управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.
- Оперативное командование "Юг" предупредило, что в Черном море бурлит шторм и поэтому украинцам, живущим у побережья, грозит минная опасность.
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