ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 над Херсонщиной

Об этом оперативное командование "Юг" сообщает в facebook.

"В небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25. В районе Мураховки, Николаевской области - остановлена попытка воздушной разведки оккупантов - сбиты два "Орлана-10", - сообщили в ОК "Юг".

В течение боевого дня, 20 сентября, украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу.

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