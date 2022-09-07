Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах. Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе одного такого шпиона типа "Орлан" сбито", - говорится в отчете "Юга".

Для удержания позиций россияне применяют тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного.

При таких обстрелах россияне потеряли штурмовик Су-25, сбитый украинскими зенитно-ракетными подразделениями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb