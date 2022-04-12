ВСУ сбили российский самолет в Донецкой области
Украинские военные 12 апреля сбили вражеский самолет, следовавший из Донецкой в Днепропетровскую область
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в telegram.
Самолет был сбит во вторник, 12 апреля, на подлете в Днепропетровскую область.
"На подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!", - проинформировали в Воздушном командовании "Восток".
- В понедельник, 11 апреля, украинские военные в Луганской области сбили российский самолет , а накануне уничтожили артиллерийский состав врага
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