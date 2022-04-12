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ВСУ сбили российский самолет в Донецкой области

12 апреля, 2022 вторник
10:46
война с Россией

Украинские военные 12 апреля сбили вражеский самолет, следовавший из Донецкой в Днепропетровскую область

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в telegram.

Самолет был сбит во вторник, 12 апреля, на подлете в Днепропетровскую область.

"На подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!", - проинформировали в Воздушном командовании "Восток".

  • В понедельник, 11 апреля, украинские военные в Луганской области сбили российский самолет , а накануне уничтожили артиллерийский состав врага

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