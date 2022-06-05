ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Запорожье
Над городом Орехово Запорожской области украинские защитники в воскресенье, 5 июня, сбили российский самолет Су-25
Эту информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Сегодня мы с Президентом Владимиром Зеленским, командой Офиса и нашими армейцами находимся в Запорожской области. Посетили передовые позиции наших воинов, поблагодарили их за смелость и защиту независимости Украины. Также мы пообщались с мариупольцами, эвакуированными из города. Только что узнали, что ребята сбили российский самолет вблизи города Орехов. Классная работа наших ВСУ", - написал Ермак.
Ранее видео, подтверждающее падение самолета, опубликовал украинский военнослужащий Евгений Карась.
- 5 июня ВСУ сбили на Донетчине российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное