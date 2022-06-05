ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Запорожье

Эту информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня мы с Президентом Владимиром Зеленским, командой Офиса и нашими армейцами находимся в Запорожской области. Посетили передовые позиции наших воинов, поблагодарили их за смелость и защиту независимости Украины. Также мы пообщались с мариупольцами, эвакуированными из города. Только что узнали, что ребята сбили российский самолет вблизи города Орехов. Классная работа наших ВСУ", - написал Ермак.

Ранее видео, подтверждающее падение самолета, опубликовал украинский военнослужащий Евгений Карась.

5 июня ВСУ сбили на Донетчине российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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