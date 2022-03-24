ВСУ сбили российский Ми-35, - Минобороны

Об этом заявили в Минобороны .



"Слава нашим подразделениям ПВО! Ми-35 недолетел на "учение"", - сообщили в министерстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb