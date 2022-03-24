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ВСУ сбили российский Ми-35, - Минобороны

24 мартa, 2022 четверг
13:07
война с Россией

ПВО ВСУ сбили российский вертолет Ми-35

Об этом заявили в Минобороны .

"Слава нашим подразделениям ПВО! Ми-35 недолетел на "учение"", - сообщили в министерстве.

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