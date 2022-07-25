ВСУ сбили российский истребитель Су-25
Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила вражеский истребитель Су-25, наносящий авиаудары по украинской инфраструктуре
Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.
Как передает 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, украинские воины в очередной раз сбили российский военный самолет. В этот раз ПВО ВСУ ликвидировала вражеский Су-25 "Грач" - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик.
"Обещаем и дальше исправно крушить оккупантов! Победа будет за нами!", - пишет Сичеславская бригада.
- Напомним, ранее Сичеславские десантники сбили из "иглы" враждебный Ка-52 стоимостью свыше $16 млн.
- На 25 июля известно, что ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 50 складов РФ с боеприпасами.
- 23 июля, украинские защитникиуничтожили 3 базы оккупантов на территориях Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное