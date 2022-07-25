ВСУ сбили российский истребитель Су-25

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

Как передает 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, украинские воины в очередной раз сбили российский военный самолет. В этот раз ПВО ВСУ ликвидировала вражеский Су-25 "Грач" - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик.

"Обещаем и дальше исправно крушить оккупантов! Победа будет за нами!", - пишет Сичеславская бригада.

Напомним, ранее Сичеславские десантники сбили из "иглы" враждебный Ка-52 стоимостью свыше $16 млн.

На 25 июля известно, что ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 50 складов РФ с боеприпасами.

23 июля, украинские защитникиуничтожили 3 базы оккупантов на территориях Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

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