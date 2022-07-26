Об этом сообщает в Telegram пресс-служба воздушного командования "Юг".

"Воинами воздушного командования "Юг" сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Воздушное командование "Юг" отметило, что максимальная скорость такого дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели, а дальность действия - 40 км.

24 июля Воздушные Силы ВСУ уничтожили все четыре крылатые ракеты типа "Калибр", которые Россия выпустила в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря.

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