ВСУ сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет", которым оккупанты пытались ударить по радиолокационной станции на Николаевщине
Во вторник, 26 июля, украинские военные сбили российский ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет"
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба воздушного командования "Юг".
"Воинами воздушного командования "Юг" сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области", - говорится в сообщении.
Воздушное командование "Юг" отметило, что максимальная скорость такого дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели, а дальность действия - 40 км.
- 24 июля Воздушные Силы ВСУ уничтожили все четыре крылатые ракеты типа "Калибр", которые Россия выпустила в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря.
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