ВСУ сбили российский беспилотник стоимостью $7 млн
Зенитное ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник стоимостью примерно $7 млн
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают деятельность по поражению логистических центров врага, пунктов обеспечения горючим, скоплений боевой бронированной техники и живой силы", - говорится в отчете.
Зенитное ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник в Николаевской области. Это был "Форпост", примерной стоимостью $7 млн.
- 1 июля украинские силы отразили вражескую попытку разведки боем рядом с Лисичанским желатиновым заводом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное