ВСУ сбили российский беспилотник стоимостью $7 млн

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают деятельность по поражению логистических центров врага, пунктов обеспечения горючим, скоплений боевой бронированной техники и живой силы", - говорится в отчете.

Зенитное ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник в Николаевской области. Это был "Форпост", примерной стоимостью $7 млн.

1 июля украинские силы отразили вражескую попытку разведки боем рядом с Лисичанским желатиновым заводом.

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