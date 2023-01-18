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ВСУ сбили разведывательный дрон РФ и вертолет Ка-52, а также поразили 14 районов скопления врага, - Генштаб

18 января, 2023 среда
19:07
война с Россией

В среду, 18 января, ВСУ сбили экспериментальный разведывательный дрон россиян "Мерлин-ВР" и вертолет Ка-52. Авиация, ракетные войска и артиллерия в свою очередь поразили 14 районов скопления врага

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Отмечается, что украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы захватчиков и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Оккупанты на Херсонщине массово похищают бытовую технику и мебель

В Генштабе сообщили, что россияне не прекращают мародерство на временно занятых территориях.

Отмечается, что в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустующие помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

За день россияне нанесли 22 авиаудара и совершили 50 обстрелов из РСЗО по территории Украины

"В течение суток противник нанес 22 авиационных удара и произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Вражеские войска безуспешно пытаются наступать на нескольких направлениях

В Генштабе сообщили, что противник пытается захватить Донецкую область в пределах административных границ, основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском направлении. Россияне продолжают безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Запорожском направлении оккупанты провели наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе, однако успеха не имели. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются совместные учения России и Беларуси. Генштаб отмечает, что отрабатываются практические задания по взаимодействию воздушного и сухопутного компонента в наступательных операциях.

Кроме того, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ривное и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Тернова, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная на Харьковщине.

На других направлениях ситуация такая:

  • На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
  • На Лиманском направлении под огненное поражение попали Дружелюбовка в Харьковской области и Новоегоровка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
  • На Бахмутском направлении под огневое воздействие попали районы 13 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.
  • На Новопавловском направлении под огонь врага попали Великая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.
  • На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали свыше 15 населенных пунктов, в частности Времовка и Новополь на Донетчине и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.
  • На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Берегово, Веселое, Федоровка, Львово и Херсон. В который раз пострадали мирные жители.

Командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов отметил , что за Соледар продолжаются стрелковые бои.

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военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
потери окуппантов
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