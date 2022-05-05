ВСУ сбили над Сумщиной вражескую ракету
Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины сбила вражескую ракету над Сумщиной
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Силы ПВО сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом Сумской области.
- 3 мая русские войска ударили миноментами по Сумской области.
- Пограничники Сумщины получили в пользование трофейный российский БМП-2.
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