ВСУ сбили над Киевом самолет оккупантов Су-27: он упал на частный дом в районе Осокорков
В среду, 9 марта, украинские военные сбили самолет захватчиков Су-27, после чего тот упал на жилой дом в районе Осокорков
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Еспресо.TV .
"В Киеве на Осокорках упал сбитый украинскими военными российский самолет Су-27. Вражеский пилот катапультировался, но погиб", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что самолет упал прямо на частный дом, поэтому еще один человек остался без жилья.
Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
- Напомним, в Харьковской области украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, оккупанты бросили на поле боя раненого.
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