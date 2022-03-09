ВСУ сбили над Киевом самолет оккупантов Су-27: он упал на частный дом в районе Осокорков

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Еспресо.TV .

"В Киеве на Осокорках упал сбитый украинскими военными российский самолет Су-27. Вражеский пилот катапультировался, но погиб", - говорится в сообщении.







Также отмечается, что самолет упал прямо на частный дом, поэтому еще один человек остался без жилья.







Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Напомним, в Харьковской области украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, оккупанты бросили на поле боя раненого.