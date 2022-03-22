ВСУ сбили над Киевом российскую ракету "Точка-У", - советник главы МВД

Об этом сообщает в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.



По предварительным данным, над районом Киева Оболонь противовоздушной обороной ВСУ была сбита ракета из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У".

Обломки сбитой ракеты рухнули в Днепр.

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