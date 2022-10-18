Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

Украинские зенитчики пишут, что самолет сбит сегодня, 18 октября, около 09:00 в Бериславском районе Херсонщины.

Удачный выстрел был произведен подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

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