Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"07 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 6 ноября, нанесла по врагу 22 удара.

По данным украинского Генштаба, Россия с 24 февраля потеряла более 270 самолетов.

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