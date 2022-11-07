ВСУ сбили над Херсонщиной российский штурмовик
Украинские защитники сбили над Херсонщиной вражеский штурмовик Су-25
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"07 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
- Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 6 ноября, нанесла по врагу 22 удара.
- По данным украинского Генштаба, Россия с 24 февраля потеряла более 270 самолетов.
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