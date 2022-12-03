ВСУ сбили над Донбассом российский самолет

Об этом говорится в вечерней сводке от Генерального штаба за субботу, 3 декабря 2022 года.

"В районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет", - отмечает украинское командование.

Вместе с тем кроме места происшествия других официальных подробностей пока нет.

"Информация о типе самолета уточняется", – говорят в Генштабе ВСУ.

Военный журналист Андрей Цаплиенко говорит , что речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34.

Попали по нему, по его данным, пограничники.

"Когда российский "Су" попал в зону вероятного поражения рядом с позициями военнослужащих Госпогранслужбы, по нему сразу отработал расчет ПЗРК. Точная ракета приземлила вражеский самолет", - отмечает Цаплиенко.

Случилось это, добавляет репортер, "в окрестностях Бахмута". Это совпадает с локализацией уничтожения российского борта от Генштаба.

Поселок Подгородный является северо-восточной окраиной Бахмута.