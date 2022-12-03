ВСУ сбили над Донбассом российский самолет
В субботу, 3 декабря 2022 года, Вооруженные Силы Украины поразили самолет страны-агрессора в зоне боевых действий в Донецкой области
Об этом говорится в вечерней сводке от Генерального штаба за субботу, 3 декабря 2022 года.
"В районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет", - отмечает украинское командование.
Вместе с тем кроме места происшествия других официальных подробностей пока нет.
"Информация о типе самолета уточняется", – говорят в Генштабе ВСУ.
Военный журналист Андрей Цаплиенко говорит , что речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34.
Попали по нему, по его данным, пограничники.
"Когда российский "Су" попал в зону вероятного поражения рядом с позициями военнослужащих Госпогранслужбы, по нему сразу отработал расчет ПЗРК. Точная ракета приземлила вражеский самолет", - отмечает Цаплиенко.
Случилось это, добавляет репортер, "в окрестностях Бахмута". Это совпадает с локализацией уничтожения российского борта от Генштаба.
Поселок Подгородный является северо-восточной окраиной Бахмута.
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