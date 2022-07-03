ВСУ сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник
Над Днепропетровской областью 3 июля сбили российский дрон
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.
"Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", – написал он.
Резниченко отметил, что это уже десятый российский разведчик, уничтоженный в небе над Днепропетровской областью.
По предварительным данным, обломки дрона упали в поле, добавили в ОВА.
- Напомним, на оккупированной Россией украинской территории взорвана стратегическая для россиян железная дорога.
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