Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.

"Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", – написал он.

Резниченко отметил, что это уже десятый российский разведчик, уничтоженный в небе над Днепропетровской областью.

По предварительным данным, обломки дрона упали в поле, добавили в ОВА.

Напомним, на оккупированной Россией украинской территории взорвана стратегическая для россиян железная дорога.

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