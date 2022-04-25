ВСУ сбили на Харьковщине Су-24, – глава ОВА
Вооруженные Силы Украины сбили над Харьковской областью очередной вражеский самолет
Об этом сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Телеграмм.
"По предварительным данным, Противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", – написал он.
- Напомним, 21 апреля в Изюмском районе украинские военные уничтожили российский самолет Су-34.
- 3 апреля в Харьковской области украинские военные также сбили российский истребитель Су-34.
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