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ВСУ сбили на Харьковщине Су-24, – глава ОВА

25 апреля, 2022 понедельник
13:36
война с Россией

Вооруженные Силы Украины сбили над Харьковской областью очередной вражеский самолет

Об этом сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Телеграмм.

"По предварительным данным, Противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", – написал он.

  • Напомним, 21 апреля в Изюмском районе украинские военные уничтожили российский самолет Су-34.
  • 3 апреля в Харьковской области украинские военные также сбили российский истребитель Су-34.

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