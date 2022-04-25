ВСУ сбили на Харьковщине Су-24, – глава ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Телеграмм.



"По предварительным данным, Противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", – написал он.

Напомним, 21 апреля в Изюмском районе украинские военные уничтожили российский самолет Су-34.

3 апреля в Харьковской области украинские военные также сбили российский истребитель Су-34.

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