Об этом сообщает воздушное командование "Юг" ВСУ.

Сообщается, что в полдень 16 мая российские оккупанты выпустили в сторону города Одесса крылатую ракету типа "Х".

Военные воздушного командования вовремя обнаружили угрозу. Ракета была успешно ликвидирована.

"Юг" призывает соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Напомним, в понедельник, 16 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту туристической инфраструктуры в Одесской области и ранили троих взрослых и маленького ребенка

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