ВСУ сбили крылатую ракету типа "Х", которой оккупанты пытались нанести удар по Одессе
Подразделения воздушного командования "Юг" сбили крылатую ракету, которую оккупанты выпустили в сторону Одессы
Об этом сообщает воздушное командование "Юг" ВСУ.
Сообщается, что в полдень 16 мая российские оккупанты выпустили в сторону города Одесса крылатую ракету типа "Х".
Военные воздушного командования вовремя обнаружили угрозу. Ракета была успешно ликвидирована.
"Юг" призывает соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
- Напомним, в понедельник, 16 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту туристической инфраструктуры в Одесской области и ранили троих взрослых и маленького ребенка
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.57Продажа 33.27
- Актуальное
- Важное