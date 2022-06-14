Об этом со ссылкой на ОК "Юг" сообщает Общественное.

Отмечается, что 14 июня российские кафиры нанесли ракетный удар по Одесской области. С территорий временно оккупированного Крыма россияне выпустили две ракеты Оникс (П-800 Оникс - советская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия, - ред.).

Украинская ПВО успешно уничтожила вражеские ракеты.

На юге в течение суток, 13 июня, ВСУ уничтожили 28 захватчиков и 10 единиц техники.