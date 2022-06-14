ВСУ сбили две вражеские ракеты, выпущенные из Крыма по Одесской области
Украинская ПВО сбила в небе над Одесской областью две вражеские ракеты типа П-800 "Оникс", которые россияне выпустили с территории Крыма
Об этом со ссылкой на ОК "Юг" сообщает Общественное.
Отмечается, что 14 июня российские кафиры нанесли ракетный удар по Одесской области. С территорий временно оккупированного Крыма россияне выпустили две ракеты Оникс (П-800 Оникс - советская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия, - ред.).
Украинская ПВО успешно уничтожила вражеские ракеты.
- На юге в течение суток, 13 июня, ВСУ уничтожили 28 захватчиков и 10 единиц техники.
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